ГБР сообщило о подозрении Пашинскому

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему народному депутату Сергею Пашинскому.

Об этом говорится на сайте ГБР.

Пашинскому вменяют ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса (умышленное телесное повреждение) в связи с инцидентом, когда Пашинский ранил человека из пистолета.

Напомним, 31 декабря 2016 года Сергей Пашинский выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю одного из сел Васильковского района Вячеславу Химикусу.

По версии Пашинского, он с женой возвращался на автомобиле из кинотеатра домой в село Хлепча. На неосвещенной части дороги их машина чуть не врезалась в микроавтобус, который стоял на проезжей части без габаритных огней.

Депутат вышел из салона автомобиля, чтобы выяснить, в чем дело. В результате у него завязалась ссора с Химикусом, который якобы ударил Пашинского бутылкой по голове и сбил с ног. Лежа на земле, депутат выстрелил в ногу своему нападающему.

По версии Химикуса, Пашинский с самого начала конфликта достал пистолет, начав угрожать им и именно за это получил бутылкой по голове. Также пострадавший утверждает, что Пашинский в воздух для предупреждения не стрелял, а сразу целился на поражение.

В ГПУ пришли к выводу, что Сергей Пашинский действовал в рамках необходимой обороны, которая исключает его уголовную ответственность.

Действия же второго участника событий Химикуса признаны "общественно опасными".

Сам Пашинский считает реанимацию этого дела местью Портнова.

"Мы стояли по разные стороны баррикады. И именно меня экс-юрист Януковича считает едва ли не главной причиной своих бед и выбрал в качестве мишени для мести", - написал Пашинский в Фейсбук.

"Что касается обвинений в деле, которое уже давно было закрыто, но поднято новой властью по заказу этого "юриста Януковича", могу сказать только одно: я не жалею, что поступил именно так в ту ночь в отношении нападающего. Уверен в своей правоте и законности своих действий. Ночь, пьяный криминальный элемент угрожает жене, бьет тебя бутылкой по голове - любой человек в такой ситуации обязан защищать свою семью и себя", - отметил Пашинский.