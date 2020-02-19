Где детям лучше всего живется?

19 февраля 2020 г. 17:37
Источник: Укринформ
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В Норвегии, Южной Корее и Нидерландах наилучшие условия для жизни и развития детей, а наихудшие - в африканских странах ЦАР, Чад и Сомали. Об этом говорится в докладе ООН "Будущее для детей мира", размещенном на сайте ЮНИСЕФ.

Как отмечается, эксперты сравнивали возможности для детей в 180 странах. В докладе анализировали условия для выживания и благополучия детей, в том числе развитие системы здравоохранения, образования, питания, экологии и экономики стран.

В рейтинге благосостояния и условий для развития детей Украина заняла 91 место наряду с Бразилией и Ямайкой. Украину эксперты определили как страну с низко-средним уровнем богатства. При этом Бразилия и Ямайка значатся в докладе как страны с уровнем богатства - выше среднего.

 

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