Где детям лучше всего живется?

В Норвегии, Южной Корее и Нидерландах наилучшие условия для жизни и развития детей, а наихудшие - в африканских странах ЦАР, Чад и Сомали. Об этом говорится в докладе ООН "Будущее для детей мира", размещенном на сайте ЮНИСЕФ.

Как отмечается, эксперты сравнивали возможности для детей в 180 странах. В докладе анализировали условия для выживания и благополучия детей, в том числе развитие системы здравоохранения, образования, питания, экологии и экономики стран.

В рейтинге благосостояния и условий для развития детей Украина заняла 91 место наряду с Бразилией и Ямайкой. Украину эксперты определили как страну с низко-средним уровнем богатства. При этом Бразилия и Ямайка значатся в докладе как страны с уровнем богатства - выше среднего.