Где харьковчане смогут получить льготный E-ticket

Харьковчане, которые имеют льготу на проезд в Харьковском метрополитене и наземном электротранспорте, смогут получить E-ticket в отделениях ПАО «Мегабанк» или центрах предоставления административных и социальных услуг, сообщается на сайте Харьковского городского совета.

Об условиях получения электронной карты E-ticket сообщил заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов.

По его словам, обращаться в управления социальной защиты не нужно.

С начала следующего года харьковчане смогут сдать документы на оформление карт в любом отделении «Мегабанка» или в любом из центров предоставления административных и социальных услуг. Желающим необходимо будет заполнить анкету и подать ксерокопии паспорта (с пропиской), идентификационного кода и всех удостоверений, дающих право льготы (например, пенсионное, ветерана труда и т.д.).

«Нужно заполнить анкету и сдать документы в окошко «Мегабанка». Потом эти материалы попадут к нашим специалистам, они их проверят, и КП «Харьковпасс» выпустит индивидуальную карту каждому человеку, который имеет право льготы. Проездные карты будут передаваться через банк в то же отделение, куда человек подавал документы. В течение двух-трех недель после получения первых анкет карты будут выпущены. Мы берем время с запасом, так как будет наплыв, много людей. Тем, кто предоставит номер мобильного телефона, пришлем смс-сообщение, что карта готова», - отметил Евгений Водовозов.

Подать документы, оформленные заявителем, может и родственник, но получить карточку должен уже сам гражданин, имея при себе соответствующее удостоверение.

По словам заместителя городского головы, окончательного срока подачи документов для получения льготного электронного билета пока нет. Его объявят, когда большинство людей получит электронный билет. До момента получения единого электронного билета «E-ticket» - в промежуточном периоде будут действовать те документы, которыми люди пользовались ранее.

Школьники и студенты получат проездные карты в своих учебных учреждениях.

Льготные карты E-ticket - именные, поэтому при контроле нужно будет предъявлять документ, подтверждающий право бесплатного проезда.

В случае, если человек передаст свою карту другому, он будет лишен этой льготы.