Где и когда в Харькове не будет горячей воды: опубликован график

КП «Харьковские тепловые сети» начали планово отключать горячую воду в домах харьковчан.

Соответствующий график на май и июнь 2019 года опубликован на сайте предприятия.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, отключать воду коммунальщики будут из-за подготовки системы к отопительному сезону.

Так, согласно информации, представленной на сайте КП «ХТС», с 10 мая горячей воды нет в Слободском районе по проспекту Московскому, улицах Кошкина и Соича, а в Московском районе города – в трех микрорайонах – 602-м, 603-м и 604-м.

С 13 мая горячую воду отключили в части Основянского района города – на проспекте Гагарина, улицах Вернадского и Макеевской, а также в переулке Мясном, на Гимназической набережной и площади Бугримовой и 841 микрорайоне.

В Слободском районе с 13 мая горячее водоснабжение будет отсутствовать на следующих улицах: Киргизская, Морозова, Монюшко, Фонвизина, Ньютона, Вишневая, Зерновая. Также горячей воды не будет у части абонентов по проспекту Гагарина, а также на проспекте Льва Ландау и в переулке Зерновом.

В Киевском районе теплой воды с сегодняшнего дня не будет на улице Валентиновской, части домов на улице Барабашова и Тимуровцев, Владислава Зубенко, Матюшенко, Шевченко, Гастелло, а также в части домов по следующим улицам: Пушкинская, Студенческая и переулок Студенческий, Чайковского, Лермонтовская, Труфанова, Алчевских, Гончара, переулок Дизайнерский. Также без горячей воды будут поселок Жуковского и Коммунар.

В Московском районе города сегодня отключили горячую воду в Микрорайоне «Северная-1», а в Индустриальном районе под отключение воды с 13 мая попали улица Косарева, Северина Потоцкого, Библика, Мира и часть проспекта Александровского.