Где на Харьковщине все еще ждут начала отопительного сезона

Уже больше месяца ждут начала отопительного сезона жители дома по проспекту Независимости, 7. Теплыми батареи здесь так и не стали, поэтому, говорят жители, не спасает даже сравнительно теплая для этого периода года погода.

Лариса Филиппенко, проживает в доме по просп. Независимости, 7

У нас обычно всегда на 2 недели позже дают, чем во всем городе, но в этом году - это вообще, просто. Никто ничего не обещает, а не обьясняет. Принимают заявку - и всё, больше никаких объяснений. Этот дом, получается, состоит из нескольких корпусов ну, то есть, в этом корпусе точно нет, я вот сегодня звонила знакомым, в этом корпусе точно имеется, в нашем - точно имеется, ну и там, напротив, еще корпус

Местные жители говорят, что по плану подключения тепла они были чуть ли не первыми. Однако вокруг домов продолжают появляться новые разрытия, из которых видны ржавые трубы. На вопрос, когда батареи станут теплыми, не могут ответить ни в теплосетях, ни в диспетчерской 1562, ни в Жилкомсервисе.

Елена Жукова, проживает в доме по просп. Независимости, 7

ЖЭК вообще закрыт, там дверь открыта, а внутренняя закрыта, а не достучишься. У них у всех спрашиваешь, никто ничего не знает. Аркадий говорит о том, что копают. Что копают ... И бросает трубку. Я говорю: Аркадий, когда “прорывали” трубы, вы что летом делали? Короче говоря, они не знают, когда будет отопление. Я говорю, так может весной? Ну, как бы мы перезимуют, да

Харькочанин, проживает в доме по просп. Независимости, 7

Ну, обещают... Говорят, что не дают денег этим рабочим

Елена Жукова говорит: учитывая то, что дом довольно старый, с высокими потолками, согреться обогревателем с каждым днем ​​становится все сложнее. В комнате температура воздуха не поднимается выше 14 градусов.

Елена Жукова, проживает в доме по просп. Независимости, 7

Я в маленькой комнатке отогреваюсь обогревателями и теплым одеялом. Вот, я вынуждена лежать в постели, выйти на кухню горячий чай сделать и согреваться.

Но еще на прошлой неделе в эфире коммунального телеканала директор КП “ХТС” Сергей Андреев пообещал, что отопление во все жилые дома дадут до конца недели.

В области, между тем, проблему с отоплением уже решили в Чкаловском. А вот в Купянске и Барвенково тепла ждут до сих пор.