Где нет воды 2 марта: список адресов

Как сообщают в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

пер. Юрия Кондратюка (Ивана Кулика), 2/10, ул. Академика Павлова, 309 (п. №4) до 20:00 02.03.20 г.

А также:

Индустриальный район:

ул. Тархова, 8 (п. №2) до 20:00 02.03.20 г.

Немышлянский район:

ул. Харьковских Дивизий, 17 (п. №2, стояк) до 18:00 02.03.20 г.

Новобаварский район:

ул. Власенко, 9 (п. №7,9, спаренный стояк), пр. Любови Малой (Постышева), 2/1 (п. №3, стояк) до 20:00 02.03.20 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 146-г (п. №1, стояк), ул. Ньютона, 115 (п. №5, спаренный стояк), 189 (п. №1, стояк) до 20:00 02.03.20 г.

Шевченковский район:

ул. Балакирева, 50-а (п. №1) до 17:00 02.03.20 г.; пр. Людвига Свободы, 40-б (п. №1, стояк), пр. Победы, 66-д (п. №5, стояк), ул. Шекспира, 11 (п. №1), пр. Победы, 71 (п. №6, стояк), ул. Клочковская, 193-б (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 02.03.20 г.