Где нет воды 20 октября: адреса

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Академика Проскуры, 9-д (п. №3) до 17:00 20.10.20 г.; ул. Академика Проскуры, 9-в,г, ул. Академика Проскуры, 1 (п. №11, стояк), ул. Лермонтовская, 28 (п. №2, стояк) до 20:00 20.10.20 г.

А также:

Московский район:

ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 19 (п. №4, стояк) до 19:00 20.10.20 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 22 (п. №2, стояк), 18 (п. №2, стояк), ул. Познанская, 4 (п. №8, стояк), ул. Героев Труда, 70 (п. №3, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 46 (п. №3, стояк) до 20:00 20.10.20 г.

Немышлянский район:

шоссе Салтовское, 262 (п. №1, стояк) до 20:00 20.10.20 г.

Слободской район:

пер. Брянский, 5-а (п. №1) до 17:00 20.10.20 г.; ул. Танкопия, 8-а (п. №3, стояк), ул. Полевая, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 20.10.20 г.

Холодногорский район:

ул. Игоря Муратова (Тинякова), 26 (п. №5) до 17:00 20.10.20 г.; пр. Славы, 7 (п. №3, стояк) до 20:00 20.10.20 г.

Шевченковский район:

пр. Науки (Ленина), 70 (п. №1) до 17:00 20.10.20 г.; ул. Новгородская, 44 (п. №2, спаренный стояк), ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 66 (п. №3, спаренный стояк), ул. Балакирева, 50-а (п. №1, стояк), ул. Балакирева, 50-а (п. №1, стояк), ул. Новгородская, 10 (п. №3, стояк), пр. Победы, 66 (п. №8, стояк), пр. Людвига Свободы, 35 (п. №7)? пр. Людвига Свободы, 50, 50-а,б, пр. Победы, 62, 62-а-д, 64, 64-д, 66-б, ул. Сумгаитская, 2, 4, 5-а, 6, 8, 10, 12, 14, ул. Старицкого, 15, 16, 28, 34, ул. Деревянко, 48, 52, ул. Старицкого, 9-а до 20:00 20.10.20 г.