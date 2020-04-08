Где нет воды 8 апреля: адреса

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Рудика, 1, пер. 1-й Лесопарковский, 1, ул. Академика Проскуры, 3 (п. №3, стояк), ул. Астрономическая, 37 (п. №6, стояк) до 20:00 08.04.20 г.; ул. Пушкинская, 26 (п. №3) до 20:00 09.04.20 г.

А также:

Московский район:

въезд Загородный (ч/с), ул. Академика Павлова (ч/с), ул. Героев Труда, 17 (п. №2, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 18 (п. №6), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 23 (п. №2, стояк) до 20:00 08.04.20 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 29 (п. №3, стояк), ул. Героев Труда, 68 (п. №1, стояк) до 20:00 09.04.20 г.

Новобаварский район:

пр. Ново-Баварский (Ильича), 103 (п. №4, стояк) до 20:00 08.04.20 г.

Слободской район:

пр. Гагарина, 177 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 08.04.20 г.

Шевченковский район:

пр. Победы, 76 (п. №7, стояк), ул. 23 Августа, 70 (п. №6, стояк), пр. Людвига Свободы, 35-б (п. №3) до 20:00 08.04.20 г.