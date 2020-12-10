Где нет воды сегодня в Харькове (адреса)

Сегодня, 10 декабря, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал». воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: пер. Рогатинский, 17, ул. 23 Августа, 81, ул. Отакара Яроша, 61, пер. Рогатинский (ч/с), пр. Науки (Ленина), 64 (п. №5, стояк) до 20:00 10.12.20 г.

Киевский район:

ул. Продольная, 3-б (п. №3, стояк), ул. Астрономическая, 44-в (п. №3) до 20:00 10.12.20 г.

Московский район:

ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 48 (стояк) до 18:00 10.12.20 г.

Новобаварский район:

ул. Тверская (ч/с), ул. Перовской (ч/с), ул. Тверская (ч/с), ул. Черепановых, 44 до 20:00 10.12.20 г.

Основянский район:

ул. Вокзальная, 10 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 10.12.20 г.

Слободской район:

ул. Танкопия, 8 (п. №3, стояк), ул. Костычева, 19 (стояк), ул. Броненосца Потемкина, 1-б (п. №2, стояк) до 20:00 10.12.20 г.

Холодногорский район:

ул. Старопрудная, 4 (п. №1, стояк), ул. Золочевская, 12 (п. №1), ул. Ильинская, 63(п. №4, стояк) до 20:00 10.12.20 г.