Где нет воды сегодня в Харькове (адреса)

Сегодня, 13 декабря, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:40 воды нет по следующим адресам:

Немышлянский район: ул. Котельная (ч/с), ул. Могилевская (ч/с), пер. Могилевский (ч/с), пер. Котельный (ч/с), ул. Ясеневая (ч/с), ул. Высокогорная (ч/с), шоссе Салтовское, 104-б (п. №2, стояк) до 17:00 13.12.20 г.

Индустриальный район:

ул. Косарева (Соколова), 48 (п. №2, спаренный стояк) до 17:00 13.12.20 г.

Киевский район:

ул. Метростроителей, 10 (п. №1, стояк), ул. Свободы (Иванова), 11/13 (п. №1) до 20:00 13.12.20 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 83 (п. №3, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 71(п. №1, спаренный стояк) до 20:00 13.12.20 г.

Новобаварский район:

ул. Врубеля (Луначарского) (ч/с), ул. Черепановых, 44, ул. Николая Бажана (Кривомазова), 6(п. №2, стояк) до 20:00 13.12.20 г.

Основянский район:

ул. Западная, 56 (п. №3, стояк, спаренный стояк), шоссе Мерефянское, 20-а (п. №1) до 20:00 13.12.20 г.

Слободской район:

ул. Ньютона, 10 (п. №3, стояк), пр. Петра Григоренко, 41 (п. №3, стояк, спаренный стояк) до 20:00 14.12.20 г.

Холодногорский район:

ул. Большая Панасовская (Котлова), 38 (стояк) до 20:00 13.12.20 г.

Шевченковский район:

ул. Отакара Яроша, 23, ул. 23 Августа, 2 (п. №4, стояк), ул. Ахсарова, 3 (п. №3, стояк) до 20:00 13.12.20 г.