Где нет воды в эту субботу: адреса

15 августа 2020 г. 9:53
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Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Индустриального района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

въезд 1-й Луи Пастера (ч/с), въезд 2-й Луи Пастера (ч/с), въезд 3-й Луи Пастера (ч/с), ул. Душкина (Тухачевского), 14, 20, 26 до 20:00 15.08.20 г.

А также:

Киевский район: 
ул. Шевченко (ч/с), ул. Кольцовская (ч/с), ул. Астраханская (ч/с), ул. Метростроителей, 4, 6, 8, ул. Леся Сердюка, 48/2 (п.1-3) до 20:00 15.08.20 г.

Московский район: 
ул. Руслана Плоходько (Эйдемана), 13 (п. №6, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 21-б (п. №1), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 14 (п. №5, стояк) до 17:00 15.08.20 г.

Немышлянский район: 
ул. Маршала Рыбалко, 40 (п. №5, спаренный стояк) до 20:00 15.08.20 г.

Основянский район: 
пл. Павловская (Розы Люксембург ), 8 (п. №., стояк), пр. Гагарина, 46 (п. №4), 176 к.4 (п. №2), 316 (п. №2) до 20:00 15.08.20 г.

Холодногорский район: 
ул. Старопрудная, 14 (п. №1, стояк), ул. Золочевская, 14 (п. №4, стояк), ул. Полтавский шлях, 190 (п. №13-25) до 20:00 15.08.20 г.

Шевченковский район: 
ул. Ахсарова, 18 (п. №5), ул. Отакара Яроша, 61(п. №6, стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №3), 31, 33, 35  ул. 23 Августа, 2, 3, 4, 6, 8, пер. Шекспира, 7 до 20:00 15.08.20 г.

 

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