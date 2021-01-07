Где нет воды в Харькове сегодня (адреса)

Сегодня, 7 января, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на утро воды нет по следующим адресам:

Московский район: пр. Тракторостроителей, 89 (п. №6, стояк), 95 (п. №1, стояк) до 20:00 07.01.21 г.; ул. Дружбы Народов, 238 (п. №5, стояк) до 20:00 09.01.21 г.

А также:

Индустриальный район:

пр. Индустриальный (Фрунзе), 43 (п. №1) до 17:00 07.01.21 г.

Киевский район:

ул. Шишковская, 6-а (п. №1, стояк) до 20:00 07.01.21 г.

Немышлянский район:

пр. Московский, 252-а (п. №1, стояк) до 20:00 07.01.21 г.; ул. Ощепкова, 7-а (п. №2) до 20:00 08.01.21 г.

Основянский район:

пл. Павловская (Розы Люксембург), 8 (стояк) до 20:00 08.01.21 г.