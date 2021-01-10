Где нет воды в Харькове сегодня (адреса)

10 января 2021 г. 9:36
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Сегодня, 10 января, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «ХАрьковводоканал», по состоянию на 7:30 воды нет по следующим адресам:  

Московский район: пер. Автострадный, 8/41 (п. №1), пр. Тракторостроителей, 103 (п. №3, стояк) до 20:00 10.01.21 г.

Немышлянский район:
ул. Танкопия, 35 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 10.01.21 г.

Новобаварский район:
ул. Николая Бажана (Кривомазова), 10 (п. №4, стояк), ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 108 (п. №1, стояк) до 20:00 10.01.21 г.; ул. Пермская, 9 (п. №4, стояк) до 20:00 11.01.21 г.

Основянский район:
пр. Гагарина, 56 (п. №10, стояк) до 20:00 10.01.21 г.

Слободской район:
ул. Ньютона, 115 (п. №6, стояк), пр. Гагарина, 159 (п. №1) до 20:00 10.01.21 г.

Холодногорский район:
ул. Холодногорская, 16 (п. №3, стояк) до 20:00 10.01.21 г.

Шевченковский район:
пр. Победы, 76 (п. №1-4) до 20:00 10.01.21 г.

 

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