Где нет воды в последнюю субботу августа: адреса

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Академика Павлова, 311 (п. №7, стояк), ул. Шишковская, 14, 16, 18 до 20:00 29.08.20 г.; ул. Гражданская, 16/18 до 20:00 30.08.20 г.

А также:

Московский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 24 (п. №2), ул. Валентиновская (Блюхера), 22, ул. Валентиновская (Блюхера), 38-а до 17:00 29.08.20 г.; пр. Тракторостроителей, 83-в (п. №8, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 14 (п. №4, стояк), пер. Рижовский (Куйбышева) (ч/с), ул. Рижовская (Куйбышева), 2, 4 до 20:00 29.08.20 г.

Немышлянский район:

проезд Стадионный, 21 (п. №4, стояк) до 20:00 29.08.20 г.

Новобаварский район:

пер. Баварский, 9 (п. №2, стояк), Григоровское шоссе (Комсомольское), 63 до 20:00 29.08.20 г.

Основянский район:

ул. Южно-Проектная, 32/304 (п. №3) до 17:00 29.08.20 г.

Слободской район:

пр. Гагарина, 203 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 29.08.20 г.

Шевченковский район:

ул. Тобольская, 39 (п. №1) до 17:00 29.08.20 г.; ул. Новгородская, 2 (п. №4) до 20:00 29.08.20 г.; пр. Людвига Свободы, 24 (стояк) до 20:00 30.08.20 г.