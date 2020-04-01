Где отключили воду 1-го апреля: адреса

Как сообщают в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 70 (п. №6, стояк), ул. Деревянко, 36 (п. №2) до 20:00 01.04.20 г.; пр. Людвига Свободы, 39 (п. №1, стояк) до 20:00 02.04.20 г.

А также:

Индустриальный район:

ул. Косарева (Соколова), 44 (п. №2, стояк) до 20:00 01.04.20 г.

Киевский район:

ул. Арктическая (ч/с), ул. Борисовская (ч/с), ул. Глебовская (ч/с), ул. Ямская (ч/с), ул. Бескрайняя (ч/с), пер. Скадовского (ч/с), пер. Бугурусланский (ч/с), ул. Пантелеймоновская (Бакинских Комиссаров) (ч/с), ул. Ольгинская (ч/с), ул. Нарофоминская (ч/с) до 20:00 01.04.20 г.

Московский район:

Салтовское шоссе, 139-в (п. №3, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 47-а (п. №2, стояк) до 20:00 01.04.20 г.

Слободской район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №11, спаренный стояк), пер. Зерновой, 5-в (п. №2) до 20:00 01.04.20 г.