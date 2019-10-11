Где сегодня нет воды

По данным КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтных работ, сегодня, 11 октября, в 6 районах Харькова временно отключено водоснабжение.

В части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам: ул. Клочковская, 332/1 до 15:00 11.10.19 г.; ул. Космонавтов, 3, 3-а, 5-а,б, ул. Деревянко, 22-а, 24-а до 20:00 11.10.19 г., пр. Победы, 64 (п. №1, стояк) до 20:00 13.10.19 г.

Киевский район: пр. Академика Курчатова, 10 (п. №1, спаренный стояк), ул. Академика Павлова, 315, пр. Жуковского, 3 (п. №2, стояк) до 20:00 11.10.19 г.

Московский район: ул. Героев Труда, 48-а (п. №12, стояк) до 17:00 11.10.19 г.; пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 34-а (п. №2, стояк) до 20:00 11.10.19 г.

Новобаварский район: ул. Юдина (Райкомовская), 2-а (п. №2, стояк), ул. Власенко, 9 (п. №1, стояк), ул. Набойченко (ч/с), ул. Новопригородная (ч/с), ул. Бугрименко (ч/с), пер. Новопригородный (ч/с), въезд Новопригородный (ч/с), проезд 1-й Новопригородный (ч/с), проезд 2-й Новопригородный (ч/с), проезд 3-й Новопригородный (ч/с), въезд 5-й Пригородный (ч/с), проезд 5-й Пригородный (ч/с), пер. Леднянский (ч/с), ул. Звенигородская (ч/с), ул. Марии Кисляк (ч/с) до 20:00 11.10.19 г.

Слободской район: ул. Танкопия, 12 (п. №1, стояк), пр. Гагарина, 193 (п. №3, стояк) до 20:00 11.10.19 г.

Холодногорский район: пер. Путивльский (ч/с), проезд Путивльский (въезд Путивльский) (ч/с) до 20:00 11.10.19 г.