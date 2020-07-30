Где сегодня нет воды: адреса

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Московского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Познанская (Моск.), 12 (п. №9, стояк), пр. Тракторостроителей, 77 (стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 22 (п. №4, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 40 (п. №2, стояк) до 20:00 30.07.20 г.

А также:

Индустриальный район:

пос. Коммунист (ч/с), пос. Коммунист (ч/с) до 20:00 30.07.20 г.

Немышлянский район:

ул. Амосова, 5 (п. №3, стояк) до 17:00 30.07.20 г.

Новобаварский район:

ул. Кибальчича, 43 до 20:00 30.07.20 г.

Основянский район:

б-р Нетеченский (ч/с), пер. Рыбасовский, 3/5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, ул. Гольдберговская (1 Конной Армии), 98, 100 до 20:00 30.07.20 г.

Шевченковский район:

пр. Людвига Свободы, 24 (п. №4, стояк) ул. Новомирная (ч/с) до 20:00 30.07.20 г.