Где сегодня нет воды: адреса отключений

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Основянского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Сидоренковская (ч/с), ул. Саратовская (ч/с), проезд Верещаковский (Красного Милиционера) (ч/с), б-р Нетеченский (ч/с), пер. Рыбасовский, 3/5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, въезд 2-й Староверещаковский (ч/с), ул. Редина (Комсомольская), 21-а (п. №1) до 20:00 28.07.20 г.

А также:

Киевский район:

ул. Академика Проскуры, 6 (п. №4), 5-а-д, ул. Старошишковская, 12 (п. №4), ул. Астрономическая, 7, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27 до 20:00 27.07.20 г.

Московский район:

ул. Родниковая (Моск.), 7 (п. №1) до 18:00 27.07.20 г.

Немышлянский район:

б-р Богдана Хмельницкого, 26 (п. №1, стояк) до 20:00 28.07.20 г.

Новобаварский район:

ул. Менделеева, 23/2 (п. №1, стояк), ул. Академика Богомольца, 1 (п. №1, стояк), ул. Цементная (ч/с), пер. Метизный (ч/с), ул. Коростельская (ч/с), ул. Пятисотницкая (ч/с), ул. Старогригоровская (ч/с), ул. Колонная (ч/с), ул. Архангельская (ч/с), пр. Дзюбы, 1, 3, 5, 7, ул. Колонная, 4, 6, 6-а, 8, 8-а, ул. Архангельская, 10, 10-а, 12 до 20:00 27.07.20 г.

Слободской район:

ул. Машиностроительная (ч/с), пер. Машиностроительный (ч/с), пер. Малышева (ч/с), ул. Малышева (ч/с), ул. Аскольдовская, 12, 12 а-в, ул. Аскольдовская (ч/с), пер. Забайкальский, 5 (п. №2) до 20:00 27.07.20 г.

Холодногорский район:

ул. Полтавский шлях, 84 (п. №2, стояк), ул. Золочевская, 12 к.2 (п. №1, стояк), ул. Холодногорская, 10, 12, 16, ул. Магистральная (ч/с), ул. Остапа Вишни (ч/с), пер. Пластичный, 8, 10, ул. Залютинская, 2 до 20:00 28.07.20 г.

Шевченковский район:

ул. Клочковская, 332, 332/1, 334, 336, 336-а, 338, 338-а, 340, 342, 344, 344-а 274, 276-а-б, ул. Алексеевская, 14-а, пл. Павловская (Люксембург ), 5 (п. №5, стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №4, стояк) до 20:00 28.07.20 г.