Где сегодня нет воды: адреса отключений

19 августа 2020 г. 9:56
1 просмотр

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:  

пр. Победы, 57-б,в,г, пр. Людвига Свободы, 53, ул. Клочковская, 336-а, 338-а, 344-а, ул. Крымская, 8 (п. №5, стояк), пер. Самокиша, 3 (п. №1), ул. Отакара Яроша, 27 (п. №1) до 20:00 19.08.20 г.

А также:

Индустриальный район:
ул. Грицевца, 25 (стояк) до 20:00 19.08.20 г.

Киевский район:
ул. Метростроителей, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 19.08.20 г.

Московский район:
ул. Гарибальди, 10 (стояк) до 17:00 19.08.20 г.; пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 90 (п. №5, стояк) до 20:00 19.08.20 г.

Новобаварский район:
ул. Пермская, 20 (стояк), ул. Маршала Конева, 12 (стояк) до 20:00 19.08.20 г.

Основянский район:
пл. Павловская (Розы Люксембург ), 8 (стояк) до 20:00 19.08.20 г.

Слободской район:
ул. Александра Матросова, 8-б(п. №4,3), проезд Садовый, 18 (п. №1, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №8, стояк) до 20:00 19.08.20 г.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53