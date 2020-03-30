Где сегодня нет воды: список адресов

30 марта 2020 г. 9:53
47 просмотров

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Квитки Основьяненко, 11 до 17:00 30.03.20 г., ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 70 (п. №6, стояк), пер. Отакара Яроша, 11 (п. №1), ул. Деревянко, 36 (п. №2), пр. Людвига Свободы, 34 (п. №7, стояк), пр. Победы, 68-г (п. №4, стояк), 72 (п. №1, стояк) до 20:00 30.03.20 г.

А также:               

Индустриальный район: 
б-р Грицевца, 5 (п. №1, стояк) до 17:00 30.03.20 г.

Немышлянский район: 
ул. Харьковских дивизий, 19/1 (п. №2, стояк) до 17:00 30.03.20 г.

Московский район: 
ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 30.03.20 г.

Новобаварский район: 
ул. Кибальчича, 29 (п. №1, стояк) до 20:00 30.03.20 г.

Основянский район: 
шоссе Мерефянское, 20 (п. №1) до 17:00 30.03.20 г.

Слободской район: 
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №11, спаренный стояк), пр. Петра Григоренко, 18-а (п. №2, стояк) до 20:00 30.03.20 г.

Холодногорский район: 
ул. Золочевская, 28 (п. №3) до 20:00 30.03.20 г.

 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.