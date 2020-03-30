Где сегодня нет воды: список адресов

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Квитки Основьяненко, 11 до 17:00 30.03.20 г., ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 70 (п. №6, стояк), пер. Отакара Яроша, 11 (п. №1), ул. Деревянко, 36 (п. №2), пр. Людвига Свободы, 34 (п. №7, стояк), пр. Победы, 68-г (п. №4, стояк), 72 (п. №1, стояк) до 20:00 30.03.20 г.

А также:

Индустриальный район:

б-р Грицевца, 5 (п. №1, стояк) до 17:00 30.03.20 г.

Немышлянский район:

ул. Харьковских дивизий, 19/1 (п. №2, стояк) до 17:00 30.03.20 г.

Московский район:

ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 30.03.20 г.

Новобаварский район:

ул. Кибальчича, 29 (п. №1, стояк) до 20:00 30.03.20 г.

Основянский район:

шоссе Мерефянское, 20 (п. №1) до 17:00 30.03.20 г.

Слободской район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №11, спаренный стояк), пр. Петра Григоренко, 18-а (п. №2, стояк) до 20:00 30.03.20 г.

Холодногорский район:

ул. Золочевская, 28 (п. №3) до 20:00 30.03.20 г.