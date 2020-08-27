Где сегодня нет воды в Харькове (дополнено по состоянию на 16:00)

Сегодня, 27 августа, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:30 воды нет по следующим адресам:

Немышлянский район: ул. Танкопия, 31 до 20:00 27.08.20 г.

Киевский район:

ул. Дружбы Народов, 267 (стояк) до 20:00 27.08.20 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 83-в (п. №8, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 14 (п. №4, стояк) до 17:00 27.08.20 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 21, 21-а,б, пр. Московский, 97, ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 17-а (п. №3, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 22-б (п. №1) до 20:00 27.08.20 г.; пр. Тракторостроителей, 158-а (п. №2, стояк) до 17:00 27.08.20 г.

Холодногорский район:

пер. Кривоконевский (ч/с), ул. Кривоконевская (ч/с), пер. Лысогорский (ч/с), ул. Крамчаниновская (ч/с), ул. Мироновская (Краснопоселковая) (ч/с), ул. Полтавский Шлях, 156 (п. №4, стояк), ул. Старопрудная, 4 (п. №1, стояк) до 20:00 27.08.20 г.

Согласно обновленной информации Кп «Харьковводоканал», по состоянию на 16:00 прекращено водоснабжение по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Тобольская, 29, 31, 31-а, 33, 35, 37, 37-а, 39, 41, 41-а до 20:00 27.08.20 г.; пр. Людвига Свободы, 51, 51-а,б, 53-б, пр. Победы, 53-б, 55-в до 20:00 28.08.20 г.

Киевский район:

ул. Дружбы Народов, 267 (стояк) до 20:00 27.08.20 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 83-в (п. №8, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 14 (п. №4, стояк) до 17:00 27.08.20 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 22-б (п. №1), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 42-б, 44, пр. Московский, 97 до 20:00 27.08.20 г.

Новобаварский район:

пер. Баварский, 9 (п. №2, стояк) до 20:00 27.08.20 г.

Основянский район:

въезд Достоевского, 3-а (п. №1, стояк) до 20:00 27.08.20 г.

Холодногорский район:

ул. Благовещенская (Карла Маркса), 38-е (п. №2) до 17:00 27.08.20 г.; ул. Грушевая (Фабрициуса) (ч/с) до 20:00 27.08.20 г., ул. Старопрудная, 4 (п. №1, стояк) до 20:00 28.08.20