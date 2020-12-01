Где сегодня нет воды в Харькове (адреса)

Сегодня, 1 декабря, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Ярослава Мудрого, 7 (стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 121 (п. №3, стояк) до 20:00 01.12.20 г.

Индустриальный район:

ул. Библика (2-й Пятилетки), 1-в (п. №2, стояк) до 20:00 01.12.20 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 107 (п. №5, стояк) до 20:00 01.12.20 г.

Новобаварский район:

ул. Тверская (ч/с), ул. Некрасова (Песочин), 11, ул. Власенко, 22 (п. №5, стояк), ул. Селянская, 22 (п. №3, стояк) до 20:00 01.12.20 г.

Основянский район:

ул. Достоевского, 22-в (п. №1, стояк) до 20:00 01.12.20 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 140 (п. №1, стояк), ул. Ковтуна, 40 (п. №1, стояк), пр. Петра Григоренко, 53 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 01.12.20 г.

Холодногорский район:

ул. Евгения Котляра (Красноармейская), 8/10-з (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 01.12.20 г.; ул. Большая Панасовская (Котлова), 38 (п. №1, стояк) до 20:00 02.12.20 г.

Шевченковский район:

ул. Клочковская (ч/с) до 20:00 01.12.20 г.