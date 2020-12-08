Где сегодня нет воды в Харькове (адреса)

Сегодня, 8 декабря, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:30 воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Клочковская, 195-д, ул. Ахсарова, 20 (п. №1, стояк), пр. Победы, 74 (п. №1, стояк), ул. Очаковская, 82 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 57 (п. №1, стояк) до 20:00 08.12.20 г.

Киевский район:

пер. Пономаренковский (ч/с), пос. Лесной (ч/с), ул. Молодежная (пос.Лесной) (ч/с), ул. Горького (пос.Лесной) (ч/с), ул. Героев Труда, 4-в, ул. Продольная, 3-а (п. №1, стояк) до 20:00 08.12.20 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 107-б до 17:00 08.12.20 г.; пр. Тракторостроителей, 107-б (п. №1, стояк) до 18:00 08.12.20 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 99 (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 18-г (п. №5, стояк), шоссе Салтовское, 147 (п. №5, стояк), ул. Героев Труда, 43 (п. №1) до 20:00 08.12.20 г.

Новобаварский район:

ул. Тверская (ч/с), пр. Любови Малой (Постышева), 18 (п. №2) до 20:00 08.12.20 г.

Основянский район:

ул. Вокзальная, 10 (п. №1, спаренный стояк), пр. Гагарина, 60 (п. №2, стояк), ул. Достоевского, 22-в (стояк) до 20:00 08.12.20 г.

Слободской район:

ул. Актюбинская (ч/с), въезд 1-й Стрелецкий (ч/с), ул. Танкопия, 8 (п. №3, стояк), ул. Молочная (Кирова), 9 (п. №2) до 20:00 08.12.20 г.

Холодногорский район:

ул. Большая Панасовская (Котлова), 38 (п. №1, стояк) до 20:00 08.12.20 г.