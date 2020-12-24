Где сегодня нет воды в Харькове (адреса)

Сегодня, 24 декабря, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: пр. Победы, 62-б, 62-г, пр. Науки (Ленина), 70 (п. №1, стояк), пр. Победы, 77 (п. №1, стояк), пр. Науки (Ленина), 32 (стояк), ул. Старицкого, 9 (п. №5, стояк), пр. Победы, 54 (п. №6) до 20:00 24.12.20 г.

Индустриальный район:

ул. Косарева (Соколова), 48 (п. №2, спаренный стояк) до 17:00 24.12.20 г.

Московский район:

ул. Героев Труда, 47 (стояк), пер. Адыгейский, 9 (п. №1) до 17:00 24.12.20 г.

Новобаварский район:

ул. Менделеева, 31, 33, 35, ул. Камская, 2 (спаренный стояк) до 20:00 24.12.20 г.

Основянский район:

ул. Кутаисская (Октябрьская) (ч/с), ул. Евгения Плужника (Руднева) (ч/с), ул. Кооперативная, 26 до 20:00 24.12.20 г.

Слободской район:

пр. Московский, 102/112 (п. №1, стояк), пр. Героев Сталинграда, 25 (п. №1, стояк), пр. Героев Сталинграда, 41 (п. №2, стояк) до 20:00 24.12.20 г.