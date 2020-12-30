Где сегодня нет воды в Харькове (адреса)

Сегодня, 30 декабря, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал». воды нет по следующим адресам:

Немышлянский район: ул. Танкопия, 5, ул. Танкопия, 7 (стояк) до 20:00 30.12.20 г.

Киевский район:

ул. Маршала Бажанова, 12, ул. Героев Труда, 20-б (п. №2, стояк), ул. Астрономическая, 44-б (п. №1) до 20:00 30.12.20 г.

Московский район:

ул. Академика Павлова, 130 (п. №3, стояк) до 17:00 30.12.20 г., наб. Харьковская, 4/5, 4/5-а, ул. Фейрбаха, 4, 6, 8, 8-а до 20:00 30.12.20 г.

Шевченковский район:

ул. Клочковская, 199-в,г, пер. Ровный (ч/с), пер. Набережный (ч/с), пер. Фроловский (ч/с), ул. Песчаная (ч/с), наб. Песчаная (ч/с), ул. Ивановская (ч/с), пер. Ивановский (ч/с), пер. Речной (ч/с), пер. Белобровский (ч/с), пер. Ровный, 4, ул. Песчаная, 3, 11, 13, ул. Ивановская, 10, 14, 22, 29, пр. Победы, 70 (п. №8, стояк), пр. Людвига Свободы, 34 (п. №4, стояк) до 20:00 30.12.20 г.