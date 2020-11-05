Где сегодня нет воды в Харькове (адреса)

Сегодня, 5 ноября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:30 воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: пр. Победы, 65-б (п. №2), ул. Деревянко, 46 (п. №3) до 17:00 05.11.20 г.; ул. Балакирева, 50-а (п. №1, стояк), пр. Победы, 74-б (п. №3, стояк), ул. Новгородская, 4-а (п. №5, стояк), пр. Победы, 77 (п. №2, стояк), ул. Есенина, 10 (п. №5, спаренный стояк), ул. Софиевская (ч/с), ул. Лопанская, 31 до 20:00 05.11.20 г.

Индустриальный район:

ул. Станкостроительная, 9 до 20:00 05.11.20 г.

Киевский район:

ул. Астрономическая, 17 (п. №3, стояк) до 20:00 05.11.20 г.

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 27 (п. №4) до 17:00 05.11.20 г.; пр. Тракторостроителей, 71-в (п. №4, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 47-а (п. №1, стояк) до 20:00 05.11.20 г.

Немышлянский район:

ул. Танкопия, 45 (п. №2) до 17:00 05.11.20 г.

Основянский район:

ул. Достоевского, 21 (п. №1, стояк) до 20:00 05.11.20 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 171 (стояк) до 20:00 05.11.20 г.

Холодногорский район:

ул. Евгения Котляра (Красноармейская), 8/10-а, пр. Славы, 11 (п. №1, стояк) до 20:00 05.11.20 г.