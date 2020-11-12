Где сегодня нет воды в Харькове (адреса)

12 ноября 2020 г. 8:40
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Сегодня, 12 ноября, в  связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:  

Шевченковский район: ул. Деревянко, 46 (п. №2, стояк), пр. Победы, 61 (п. №6, стояк), пр. Людвига Свободы, 20 (стояк), ул. Ахсарова, 3, 5, 7 до 20:00 12.11.20 г.

Индустриальный район:
ул. Роганская, 152 (п. №1, стояк) до 20:00 12.11.20 г.; ул. Северина Потоцкого, 12 (п. №2, стояк) до 20:00 13.11.20 г.

Киевский район:
ул. Астрономическая, 17 (п. №3, стояк), ул. Сумская, 2, 4, 5, 6 до 20:00 12.11.20 г.

Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 15/46 до 21:00 11.11.20 г.; ул. Героев Труда, 28-б (п. №1, стояк) до 20:00 12.11.20 г.

Новобаварский район:
пер. Рабкоровский (ч/с) до 20:00 12.11.20 г.

Немышлянский район:
ул. Амосова, 25 (п. №8, стояк) до 20:00 12.11.20 г.

Основянский район:
Мерефянское шоссе, 17-г до 20:00 12.11.20 г.

 

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