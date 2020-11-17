Где сегодня нет воды в Харькове (адреса)

Сегодня, 17 ноября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:30 воды нет по следующим адресам:

Холодногорский район: ул. Желябова (ч/с), ул. Полтавский Шлях, 188 (п. №2) до 20:00 17.11.20 г.

Индустриальный район:

ул. Маршала Рыбалко, 87 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 17.11.20 г.

Киевский район:

ул. Астрономическая, 7 (п. №2) до 17:00 17.11.20 г.; ул. Дарвина, 17, ул. Астрономическая, 35-и (п. №2, стояк) до 20:00 17.11.20 г.

Московский район:

ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 72(п. №7) до 17:00 17.11.20 г.; пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 36-а (п. №7, стояк) до 20:00 17.11.20 г.

Немышлянский район:

шоссе Салтовское, 258 (п. №6, стояк) до 20:00 17.11.20 г.

Новобаварский район:

б-р Профсоюзный, 66 до 20:00 17.11.20 г.

Слободской район:

б-р Жасминовый (ул. Слинько), 1 (п. №3, стояк), пр. Гагарина, 43 до 20:00 17.11.20 г.

Шевченковский район:

пр. Победы, 61 (стояк), пр. Победы, 68-в (п. №1) до 17:00 17.11.20 г.; ул. Малоджанкойская, 3, 4, 4-а, 5, 6, 7, 7-а, 8, 8-а, 9, 10, 10-а, 12, ул. 23 Августа, 11-а, ул. Клочковская, 230, 232, 234, 236, 236-а, 238-а, пр. Победы, 68 (п. №1, стояк), ул. Ахсарова, 18 (п. №5, стояк) до 20:00 17.11.20 г.