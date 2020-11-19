Где сегодня нет воды в Харькове (адреса)

19 ноября 2020 г. 8:30
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Сегодня, 19 ноября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Новобаварский район: ул. Гагарина (Песочин), 5, 7, пер. Баварский, 9, б-р Профсоюзный, 9 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 19.11.20 г.

Индустриальный район:
ул. Маршала Рыбалко, 87 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 19.11.20 г.

Московский район:
ул. Героев Труда, 70 (п. №1,4), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 72 (п. №3, стояк) до 17:00 19.11.20 г.; ул. Муравьева (ч/с), ул. Сергеевская, 8, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 36-а (п. №7, стояк), ул. Светлая, 21 (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 9 (п. №2, стояк) до 20:00 19.11.20 г.

Основянский район:
ул. Руставели, 16/18 до 20:00 19.11.20 г.

Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №8, стояк), въезд Тарасовский, 4 (п. №1, стояк) до 20:00 19.11.20 г.

Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 59, ул. Шатиловская (Ленина), 29, 41, ул. Ахсарова, 13, ул. 23 Августа, 51 (стояк), пр. Людвига Свободы, 39 (п. №7, стояк) до 20:00 19.11.20 г.

 

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