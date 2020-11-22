Где сегодня нет воды в Харькове (адреса)

Сегодня, 22 ноября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Московский район: пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 47/19 (п. №2, стояк), 90 (п. №2, стояк), ул. Познанская, 1(п. №1, стояк) до 20:00 23.11.20 г.

Киевский район:

ул. Академика Проскуры, 5-г (п. №2, стояк) до 20:00 23.11.20 г.

Основянский район:

пл. Павловская (Розы Люксембург ), 10 до 20:00 22.11.20 г.

Холодногорский район:

пер. Кипренский (ч/с), ул. Благовещенская (К. Маркса), 38-е (п. №1, стояк), ул. Ильинская, 67 (п. №4, стояк) до 20:00 22.11.20 г.

Шевченковский район:

ул. Минская (ч/с), пер. Минский (ч/с), ул. 23 Августа, 22 (п. №3, спаренный стояк), ул. Есенина, 7 (п. №3, спаренный стояк), ул. Отакара Яроша, 23 (п. №1, стояк), (п. №2, стояк), 27-а (п. №1, стояк), ул. Бакулина, 3-а (п. №2, стояк), (п. №3, стояк), ул. Ахсарова, 18 (п. №6, стояк) до 20:00 22.11.20 г.