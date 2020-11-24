Где сегодня нет воды в Харькове (адреса)

Сегодня, 24 ноября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводокнал», по состоянию на 8:20 воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Минская (ч/с), ул. Есенина, 7 (п. №3, спаренный стояк), ул. Бакулина , 3-а (п. №2,3, спаренный стояк), пр. Людвига Свободы, 39 (п. №7, стояк), ул. 23 Августа, 59 (п. №1, стояк), ул. Космическая, 11 (п. №2, стояк), пр. Победы, 74-б (п. №4, стояк), ул. Деревянко, 20-а (п. №6), ул. Ахсарова, 5 (п. №4, стояк) до 20:00 24.11.20 г.; ул. Тобольская, 35 (п. №2) до 20:00 25.11.20 г.

Киевский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 13-б (п. №2, стояк) до 20:00 25.11.20 г.; ул. Рудика, 3 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 24.11.20 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 126-б (п. №2, стояк) до 20:00 24.11.20 г.

Новобаварский район:

пер. Лизы Чайкиной, 1 (стояк) до 17:00 24.11.20 г.

Слободской район:

б-р Жасминовый (ул. Слинько), 18 (п. №1, стояк) до 20:00 24.11.20 г.; пр. Героев Сталинграда, 150 (стояк) до 20:00 25.11.20 г.

Холодногорский район:

ул. Териховская (Скорохода), 24 (п. №1, стояк), ул. Старопрудная, 12 (п. №2, спаренный стояк), ул. Волонтерская (Социалистическая), 70 (стояк), ул. Ильинская, 67 (п. №4, стояк) до 20:00 24.11.20 г.