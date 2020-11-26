Где сегодня нет воды в Харькове (адреса)

Сегодня, 26 ноября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьквоводоканал», по состоянию на 8:25 воды нет по следующим адресам:

Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 18 (п. №2), 18-а, пр. Тракторостроителей, 130-в (п. №3, стояк) до 17:00 26.11.20 г.; пр. Тракторостроителей, 126-б (п. №2, стояк), ул. Академика Павлова, 140 (п. №4, стояк) до 20:00 26.11.20 г.

Киевский район:

въезд Беспаловский (ч/с), ул. Астрономическая, 35З (стояк), ул. Свободы (Иванова), 12/16 до 20:00 26.11.20 г.

Немышлянский район:

ул. Харьковских Дивизий, 14 (кор. №3, п. №2, стояк) до 20:00 26.11.20 г.

Новобаварский район:

ул. Новохатская (Красных Старшин) (ч/с), ул. Конторская (Краснооктябрьская) (ч/с) до 20:00 26.11.20 г.

Слободской район:

въезд Фесенковский, 9, ул. Танкопия, 12, пр. Гагарина, 49-а (п. №1) до 20:00 26.11.20 г.

Холодногорский район:

ул. Ильинская, 67 (п. №4, стояк) до 20:00 26.11.20 г.

Шевченковский район:

ул. Минская (ч/с), ул. Космическая, 11 (п. №2, стояк) до 20:00 26.11.20 г.