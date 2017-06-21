Где сегодня в Харькове нет воды

В части домов некоторых районов города сегодня, 21 июня, временно отсутствует водоснабжение, сообщает сайт горсовета.

Как пояснили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтом водопроводных сетей.

Так, в Индустриальном районе, на пр. Архитектора Алешина, 31 (п. №3), водоснабжение планируется возобновить до 20:00.

В Киевском районе, на ул. Ярослава Мудрого, 38, воду должны дать до 17:00; на ул. Сидора Ковпака, 30-46, - до 20:00.

В Московском районе, на ул. Гвардейцев Широнинцев, 50, 50-а, 50-в (стояк), ул. Героев Труда, 29, 29-а, 29-б, 29-в, ул. Владислава Зубенко, 19 (п. №3, стояк), воду включат до 20:00.

В Немышлянском районе, на Салтовском шоссе, 250-а, водоснабжение будет возобновлено до 20:00.

В Новобаварском районе, на ул. Полтавский Шлях, 177-а (п. №1, стояк), воды не будет до 20:00.

В Основянском районе, на ул. Валдайской, 24-а, воду должны включить до 12:00.

В Слободском районе, на проезде Садовом, 2, 4, 4-а, 6, 8, 10, 10-а, 12, пр. Льва Ландау, 16, 20, водоснабжение планируется возобновить до 18:00; на ул. Александра Матросова, 8 (стояк), ул. Танкопия, 6 (п.№4, стояк), - до 20:00.

В Шевченковском районе, на ул. Деревянко, 52 (п. №4, стояк), воду включат до 17:00; на ул. Балакирева, 17, ул. Сумгаитской, 5, - до 20:00.