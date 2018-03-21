Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 21 марта, в ряде домов нескольких районов Харькова временно отсутствует водоснабжение.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Так, в Киевском районе, на ул. Старошишковской, 6 (п. №1), водоснабжение планируют возобновить до 17:00.

В Новобаварском районе, на ул. Марьинской, 11 (п. №1), пр. Ново-Баварском, 95 (п. №1), воду должны дать до 17:00; на ул. Власенко, 24 (стояк), в пер. Метизном, на ул. Баркалова, ул. Пятисотницкой, 20, - до 20:00.

В Слободском районе, на пр. Льва Ландау, 12 (п. №5, спаренный стояк), воды не будет до 20:00.

В Холодногорском районе, на ул. Большой Панасовской, 47, 48/50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, ул. Холодногорской, 5 (п. №2), воду должны включить до 20:00.

В Шевченковском районе, на ул. Ахсарова, 13-в, 17-г, 13 (п. №6, стояк), водоснабжение планируют возобновить до 20:00.