Где сегодня в Харькове нет воды

В части домов некоторых районов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтом водопроводных сетей.

Так, в Индустриальном районе, на ул. Косарева, 4 (п. №3, стояк), воды не будет до 23:00.

В Киевском районе, на ул. Сумской, 1-28, воду включат до 17:00; в пер. 1-м Лесопарковском, 12, - до 20:00; в пер. 1-м Лесопарковском, 7 (п. №2, стояк), - до 17:00 19 июля.

В Московском районе, на ул. Героев Труда, 49 (п. №2, стояк), Салтовском шоссе, 147 (п. №3, стояк), водоснабжение планируют восстановить до 20:00; на пр. Тракторостроителей, 65-д, - до 20:30.

В Новобаварском районе, на ул. Селянской, 18 (п. №2, стояк), воду дадут до 17:00; на ул. Академика Богомольца, 7 (п. №2, спаренный стояк), ул. Селянской, 22 (п. №2, стояк, спаренный стояк), пр. Новобаварском, 37-47, ул. Китаенко, 1-5-а, - до 20:00.

В Основянском районе, на Гимназической набережной, 18 (п. №5, стояк), пр. Гагарина, 72 (п. №6, стояк), ремонтные работы планируют завершить до 20:00 19 июля.

В Слободском районе, на б-ре Жасминовом, 20 (п. №9, спаренный стояк), подачу воды возобновят до 20:00; на ул. Танкопия, 18-а (п. №1, стояк), - до 20:00 19 июля.

В Холодногорском районе, на ул. Большой Панасовской, 222, 224, 226, 228, 230, 230/1 (детский сад), 232 (кор. №1,2), 234, воды не будет до 20:00; на ул. Большой Панасовской, 195 (п. №4), - до 20:00 19 июля.

В Шевченковском районе, на ул. Клочковской, 199 (п. №4, стояк), воду дадут до 17:00; на пр. Науки, 74 (п. №3, стояк), ул. Отакара Яроша, 39, 41, - до 20:00.