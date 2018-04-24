Где сегодня в Харькове нет воды

24 апреля 2018 г. 9:38
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Сегодня, 24 апреля, в некоторых домах нескольких районов Харькова в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

Индустриальный район: пр. Александровский, 154-а (п. №3, стояк) до 20:00.

Киевский район: ул. Пушкинская, 32 (п. №1, стояк); ул. Чернышевская, 15 (стояк) до 17:00; ул. Леся Сердюка, 54 (п. №5-8) до 20:00; ул. Героев Труда, 12 (п. №5, стояк) до 20:00 25.04.18 г.

Новобаварский район: ул. Китаенко, 3-а, 3-б, 5-а, 5-в до 17:00.

Основянский район: пр. Гагарина, 174 (кор. №4, п. №2, стояк) до 20:00.

Холодногорский район: ул. Золочевская, 27 (п. №1,4, стояк) до 20:00.

Шевченковский район: ул. Клочковская, 16; ул. Сумская, 3 (п. №1) до 20:00; ул. Ахсарова, 23 (п. №7, стояк) до 20:00 26.04.18 г.

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