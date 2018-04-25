Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 25 апреля, в ряде домов нескольких районов Харькова временно отсутствует водоснабжение.

Об этом сообщается на сайте Харьковского городского совета.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтом водосетей.

В Индустриальном районе, на ул. Шариковой, 45 (п. №1, стояк), водоснабжение планируют возобновить до 20:00.

В Киевском районе, на пр. Жуковского, 5 (стояк), воды не будет до 17:00; на ул. Героев Труда, 12 (п. №5, стояк), ул. Леся Сердюка, 54 (п. №5-7), в пер. Остроградском, 4-а, - до 20:00.

В Московском районе, на пр. Юбилейном, 94 (п. №6), воду обещают включить до 20:00; на Салтовском шоссе, 145 (п. №1-5), - до 20:00 26 апреля.

В Холодногорском районе, на ул. Волонтерской, 74 (п. №4, спаренный стояк), ул. Золочевской, 27 (п. №4, стояк, п. №1, стояк), воду дадут до 20:00.

В Шевченковском районе, на ул. Клочковской, 16, ул. 23 Августа, 47 (п. №1, стояк), водоснабжение возобновят до 20:00.