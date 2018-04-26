Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 26 апреля, в ряде домов нескольких районов Харькова временно отсутствует водоснабжение.

Об этом сообщается на сайте Харьковского городского совета.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтом водосетей.

Так, в Киевском районе, на пр. Академика Курчатова, 8 (п. №2, спаренный стояк), ул. Ярослава Мудрого, 24, водоснабжение планируют возобновить до 17:00; на ул. Леся Сердюка, 54 (п. №4-7), в пер. Остроградском, 4, 4-а, - до 20:00.

В Московском районе, на Салтовском шоссе, 145 (стояк), ул. Гарибальди, 2 (кор. №1, п. №1, стояк), ул. Светлой, 11-а (п. №1, стояк), воды не будет до 20:00.

В Немышлянском районе, в проезде Стадионном, 6/3 (п. №3), воду планируют дать до 17:00.

В Новобаварском районе, на ул. Камской, 2 (п. №1, спаренный стояк), воду должны включить до 20:00.

В Холодногорском районе, на ул. Золочевской, 27 (п. №4, стояк), водоснабжение возобновят до 20:00.

В Шевченковском районе, на ул. Университетской, 9 (п. №6), воды не будет до 17:00; на ул. Клочковской, 16, пр. Науки, 41/43 (п. №6, стояк), - до 20:00.