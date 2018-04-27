Где сегодня в Харькове нет воды (дополнено по состоянию на 12:30)

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 27 апреля, временно отсутствует водоснабжение.

Об этом сообщается на сайте Харьковского городского совета.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтом водосетей.

В Московском районе, на пр. Юбилейном, 42 (п. №1, стояк), водоснабжение планируют возобновить до 20:00.

В Холодногорском районе, на ул. Славянской, 6 (п. №2, стояк), воды не будет до 20:00.

В Шевченковском районе, на ул. Клочковской, 16, воду планируют включить до 20:00.

Как сообщили в пресс-службе КП «Харьковводоканал», по состоянию на 12:30 воды не будет по следующим адресам:

В Киевском районе на пр. Академика Курчатова, 5, 7, 9, 11, 13, 17 водоснабжение прекращено до 17:00.

В Немышлянском районе: ул. Олимпийская, 29, 31, 33, 35 - воду дадут до 16:00.

В Слободском районе на пр. Героев Сталинграда, 5/1, 7/1 воды не будет до 20:00.

Шевченковский район: на пр. Победы, 71, 75, 77, 79 до 18:00 27.04.18 г.; на ул. Клочковская, 16; пр. Людвига Свободы, 36-а воды не будет до 20:00 28.04.18 г.