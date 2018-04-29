Где сегодня в Харькове нет воды

В некоторых домах в нескольких районах города в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

Киевский район: ул. Мироносицкая, 57 (п. №2) до 20:00 29.04.18 г.; ул. Академика Проскуры, 9 (п. №3, стояк) до 17:00 30.04.18 г.; ул. Метростроителей, 20 (п. №2, стояк) до 20:00 30.04.18 г.

Московский район: ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 12 (п. №2, стояк); ул. Академика Павлова, 140 (п. №3, стояк); ул. Героев Труда, 19 (п. №2) до 20:00 29.04.18 г.

Холодногорский район: ул. Евгения Котляра (Красноармейская), 12 (стояк) до 20:00 29.04.18 г.; ул. Благовещенская (Карла Маркса), 16 (стояк) до 20:00 30.04.18 г.

Шевченковский район: пр. Науки (Ленина), 72 до 17:00 29.04.18 г.; ул. Клочковская, 16; пр. Людвига Свободы, 36-а; ул. Рымарская, 6 (п. №1); пр. Победы, 70 (п. №1); пр. Людвига Свободы, 20 (п. №6, стояк); пр. Победы, 62-г (п. №2, стояк); пр. Людвига Свободы, 34 (п. №7, стояк); пр. Победы, 74-г (п. №5, стояк) до 20:00 29.04.18 г.