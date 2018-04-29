Где сегодня в Харькове нет воды

29 апреля 2018 г. 10:10
30 просмотров

В некоторых домах в нескольких районах города в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

Киевский район: ул. Мироносицкая, 57 (п. №2) до 20:00 29.04.18 г.; ул. Академика Проскуры, 9 (п. №3, стояк) до 17:00 30.04.18 г.; ул. Метростроителей, 20 (п. №2, стояк) до 20:00 30.04.18 г.

Московский район: ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 12 (п. №2, стояк); ул. Академика Павлова, 140 (п. №3, стояк); ул. Героев Труда, 19 (п. №2) до 20:00 29.04.18 г.

Холодногорский район: ул. Евгения Котляра (Красноармейская), 12 (стояк) до 20:00 29.04.18 г.; ул. Благовещенская (Карла Маркса), 16 (стояк) до 20:00 30.04.18 г.

Шевченковский район: пр. Науки (Ленина), 72 до 17:00 29.04.18 г.; ул. Клочковская, 16; пр. Людвига Свободы, 36-а; ул. Рымарская, 6 (п. №1); пр. Победы, 70 (п. №1); пр. Людвига Свободы, 20 (п. №6, стояк); пр. Победы, 62-г (п. №2, стояк); пр. Людвига Свободы, 34 (п. №7, стояк); пр. Победы, 74-г (п. №5, стояк) до 20:00 29.04.18 г.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Закордонний паспорт? "Паспортний Сервіс" в "Ave Plaza"                          Для работы на летний период на Черноморском побережье требуется суши – повар с опытом работы. Т.0954022572, т. 0980969254 Светлана                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.