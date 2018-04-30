Где сегодня в Харькове нет воды

В части некоторых домов восьми районов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Подача воды в дома харьковчан прекращена в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях, сообщили в КП «Харьковводоканал».

По состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Академика Проскуры, 9 (п. №3, стояк) до 17:00.

Московский район: ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 12 (п. №2, стояк) до 20:00 30.04.18 г.; ул. Геров Труда, 19 (п. №2, стояк) до 20:00 02.05.18 г.

Немышлянский район: ул. Благодатная (ч/с); ул. Благодатная, 2, 2-а; ул. Амосова, 18 до 20:00; Салтовское шоссе, 242-б (п. №5, стояк) до 20:00 01.05.18 г.

Новобаварский район: ул. Катаева, 9 (п. №2, стояк) до 20:00.

Основянский район: пр. Гагарина, 296 (п. №2, стояк) до 20:00 02.05.18 г.

Слободской район: ул. Зерновая, 6/3 (п. №6, стояк) до 20:00.

Холодногорский район: ул. Евгения Котляра (Красноармейская), 12 (стояк); ул. Благовещенская (Карла Маркса), 16 (стояк) до 20:00.

Шевченковский район: пр. Людвика Свободы, 20 (п. №6, стояк); пр. Победы, 62-г (п. №2, стояк); пр. Науки (Ленина), 72 (стояк); пр. Людвика Свободы, 34 (п. №7, стояк); пр. Победы, 74-г (п. №5, стояк); пр. Людвика Свободы, 50-а (п. №2, подъезд); пр. Победы, 62-б (п. №4, подъезд); ул. Клочковская, 16 до 20:00.