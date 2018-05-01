Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 1 мая, в части домов нескольких районов города в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

Так, по состоянию на 10:00 воды нет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Академика Проскуры, 9 (п. №3, стояк) до 17:00 01.05.18 г. ул. Академика Проскуры, 5 (п. №1) до 20:00 01.05.18 г.

Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 26-б (п. №2, подъезд) до 20:00 01.05.18 г. ул. Героев Труда, 19 (п. №2, стояк) до 20:00 02.05.18 г.

Слободской район: ул. Зерновая, 6/3 (п. №6, стояк) до 20:00 01.05.18 г.

Холодногорский район: ул. Евгения Котляра (Красноармейская), 12 (стояк); ул. Псковская, 40-а (п. №5, стояк); ул. Благовещенская (Карал Маркса), 16 (стояк) до 20:00 02.05.18 г.

Шевченковский район: ул. Клочковская, 16 до 20:00 01.05.18 г.; пр. Людвика Свободы, 20 (п. №6, стояк); пр. Победы, 62-г (п. №2, стояк); пр. Науки (Ленина), 72 (стояк); пр. Людвика Свободы, 34 (п. №7, стояк); пр. Победы, 74-г (п. №5, стояк) до 20:00 02.05.18 г.