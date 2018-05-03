Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 3 мая, в части домов некоторых районов Харькова в связи с ремонтными работами временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал»

По состоянию на 07:00 воды нет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Метростроителей, 15 (п. №3, стояк) до 14:00 03.05.18 г.; ул. Академика Проскуры, 3 (п. №3, спаренный стояк); ул. Астрономическая, 35-ж (п. №2, стояк) до 20:00 03.05.18 г.

Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 77 (п. №1, стояк) до 17:00 03.05.18 г.; ул. Героев Труда, 19 (п. №2, стояк); ул. Академика Павлова, 140 (п. №9, стояк); ул. Гвардейцев Широнинцев, 73-б (п. №1, стояк) до 20:00 03.05.18 г.

Основянский район: пр. Гагарина, 174 (кор. №6, стояк); до 20:00 03.05.18 г.

Слободской район: ул. Танкопия, 6 (п. №4, стояк) до 20:00 03.05.18 г.

Холодногорский район: ул. Евгения Котляра (Красноармейская), 12 (стояк); ул. Полтавский Шлях, 188-в (п. №2) до 20:00 03.05.18 г.

Шевченковский район: ул. Клочковская, 16, 148-а, 150-а, 152-а, 154-а; ул. Космическая, 11; пр. Людвига Свободы, 20 (п. №6, стояк); пр. Науки (Ленина), 72 (стояк); пр. Победы, 56 (п. №3, стояк) до 20:00 03.05.18 г