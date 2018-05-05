Где сегодня в Харькове нет воды

05 мая 2018 г. 10:02
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Сегодня, 5 мая, в части домов некоторых районов города в связи в ремонтными работами на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

Индустриальный район: ул. Станкостроительная, 3 до 20:00 05.05.18 г.

Киевский район: ул. Продольная, 1-а (п. №4, стояк); ул. Астрономическая, 37 (п. №1, стояк) до 20:00 05.05.18 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 127 (п. №1) до 20:00 06.05.18 г.

Московский район: Салтовское шоссе, 69, 71/1; ул. Академика Павлова, 140 (п. №9, стояк) до 20:00 05.05.18 г.

Основянский район: ул. Руставели, 49 (п. №1) до 20:00 05.05.18 г.

Слободской район: ул. Танкопия, 6 (п. №4, стояк) до 20:00 05.05.18 г.

Холодногорский район: ул. Волонтерская (Социалистическая), 68 (п. №1, стояк) до 17:00 05.05.18 г.

Шевченковский район: ул. Клочковская, 16; пр. Людвига Свободы, 20 (п. №6, стояк); ул. Клочковская, 148-а (п. №1, стояк) до 20:00 05.05.18 г.

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