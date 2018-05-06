Где сегодня в Харькове нет воды

06 мая 2018 г. 10:16
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Сегодня, 6 мая, в части домов харьковчан в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

По состоянию на 9 часов утра воду отключили по следующим адресам:

Московский район: ул. Маршала Батицкого, 17, 19, 21; Салтовское шоссе, 69; пр. Московский, 89 (п. №9, спаренный стояк) до 20:00 06.05.18 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 50 (п. №3, стояк) до 20:00 07.05.18 г.

Немышлянский район: ул. Маршала Рыбалко, 49-в (п. №2, стояк) до 20:00 06.05.18 г.

Основянский район: ул. Кооперативная, 2 (спаренный стояк) до 20:00 06.05.18 г.

Слободской район: ул. Лебединская, 1 до 20:00 06.05.18 г.; ул. Зерновая, 53-б (п. №4, стояк) до 20:00 07.05.18 г.

Шевченковский район: ул. Клочковская, 148-а (п. №1, стояк) до 20:00 06.05.18 г.; ул. Клочковская, 16 до 20:00 07.05.18 г.

 

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