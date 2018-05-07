Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 7 мая, в ряде домов нескольких районов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщается на сайте Харьковского городского совета.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Так, в Киевском районе, на ул. Физкультурной, ул. Фестивальной, ул. Кольцевой, ул. Ивана Поддубного, ул. Прудной, ул. Трудовой, бул. Садовом, пр. Жуковского, 7, 9, 11, 13, 15, водоснабжение планируют возобновить до 20:00.

В Немышлянском районе, на ул. Маршала Рыбалко, 49-в (п. №2, стояк), воды не будет до 20:00.

В Основянском районе, на ул. Молочной, 10, 12, 14-а, 18, 20, ул. Плехановской, 39, ул. Кузнечной, 32, ул. Кооперативной, 2 (стояк), ул. Валдайской, 24-а (п. №2, стояк), в пер. Зерновом, 6/1 (п. №3, стояк), воду планируют включить до 20:00.

В Слободском районе, на ул. Зерновой, 53-б (п. №4, стояк), воду дадут до 20:00.

В Холодногорском районе, на ул. Волонтерской, 63 (п. №1, стояк), водоснабжение должны возобновить до 20:00.

В Шевченковском районе, на ул. Клочковской, 16, пр. Независимости, 1 (п. №4), ул. Отакара Яроша, 61(п. №3, стояк), пр. Людвика Свободы, 26 (п. №2, стояк), воду включат до 20:00.