Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 8 мая, в части домов харьковчан в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

Киевский район: пр. Жуковского, 5 (п. №6) до 20:00 08.05.18 г.; ул. Шевченко, 337 (п. №4, стояк) до 20:00 09.05.18 г.

Московский район: ул. Академика Павлова, 130 (п. №2, стояк) до 20:00 08.05.18 г.

Немышлянский район: ул. Харьковских Дивизий, 19 (п. №3, стояк) до 17:00 08.05.18 г.; пр. Московский, 232-а (спаренный стояк) до 20:00 08.05.18 г.

Новобаварский район: ул. Болгарская, 14 до 17:00 08.05.18 г.

Основянский район: ул. Кооперативная, 2 (стояк); ул. Гольдберговская (1 Конной Армии), 11 (п. №1, стояк) до 20:00 08.05.18 г.; ул. Валдайская, 24-а (п. №2, стояк) до 20:00 09.05.18 г.

Слободской район: пер. Зерновой, 6/1 (п. №3, стояк) до 20:00 08.05.18 г.

Шевченковский район: ул. Клочковская, 16; ул. Новгородская, 2 (п. №3, стояк); пр. Людвига Свободы, 35 (п. №9, стояк) до 20:00 08.05.18 г.; ул. Шекспира, 12 (п. №3, стояк); ул. 23 Августа, 47 (п. №1) до 20:00 09.05.18 г.