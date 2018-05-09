Где сегодня в Харькове нет воды

09 мая 2018 г. 10:00
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Сегодня, 9 мая, в части домов харьковчан в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

Список адресов по состоянию на 8:30:

Киевский район: ул. Семена Ковпака (ч/с) до 20:00 09.05.18 г.; ул. Багалия, 5 (п. №2, стояк) до 17:00 10.05.18 г.; ул. Шевченко, 337 (п. №4, стояк) до 20:00 10.05.18 г.

Московский район: . Сомовская, 37/39 (стояк); пр. Тракторостроителей, 63 (п. №1, стояк) до 20:00 10.05.18 г.

Основянский район: ул. Валдайская, 24-а (п. №2, стояк) до 20:00 10.05.18 г.

Слободской район: ул. Зерновая, 6/8 (п. №3) до 20:00 09.05.18 г.

Шевченковский район: ул. Клочковская, 16 до 20:00 09.05.18 г.; ул. Динамовская, 3; ул. Тринклера, 28 до 17:00 09.05.18 г.; ул. Деревянко, 50 (п. №1) до 20:00 09.05.18 г.

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