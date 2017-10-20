Где сегодня в Харькове нет воды

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 20 октября, временно отсутствует водоснабжение, сообщает сайт горсовета.

Как пояснили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Так, в Индустриальном районе, на ул. Станкостроительной, 22 (п. №1, стояк), воды не будет до 20:00.

В Киевском районе, на ул. Героев Труда, 12 (п. №10), воду должны дать до 17:00; на ул. Алчевских, 23, ул. Натальи Ужвий, 112 (п. №3, стояк), - до 20:00.

В Московском районе, на ул. Валентиновской, 38-а (п. №7, стояк), ул. Светлой, 6-а (п. №7, стояк), ремонтные работы планируют завершить до 17:00; на Харьковской набережной, 8, 16, - до 19:00; на ул. Гарибальди, 4, 6, 6-а, 6-б, 8-а, ул. Владислава Зубенка, 31, 33, 33-а, 33-б, ул. Валентиновской, 46-а, ул. Леся Сердюка, 4 (п. №2, стояк), пр. Московском, 57/63 (п. №4, спаренный стояк), пр. Юбилейном, 72 (п. №4, стояк), - до 20:00.

В Новобаварском районе, на ул. Криворожской, 1/44-40, воду планируют дать до 20:00.

В Основянском районе, на ул. Грозненской, 56 (п. №3, стояк), воду включат до 20:00.

В Слободском районе, на пр. Героев Сталинграда, 189 (п. №4, стояк), ул. Александра Матросова, 14-а (п. №1, стояк), подачу воды планируют возобновить до 20:00.

В Холодногорском районе, в пер. Клочковском, 4-30, на ул. Славянской, 4 (п. №1,спаренный стояк), ул. Волонтерской, 11 (п. №3, стояк), воды не будет до 20:00.

В Шевченковском районе, на пр. Науки, 41/43 (п. №1, стояк), водоснабжение планируют восстановить до 18:00; на пр. Победы, 70 (п. №11, 12, стояк), 74-г (п. №5, стояк), ул. Есенина, 9 (п. №2), пр. Победы, 54-а, 71-б, 79, ул. Архитекторов, 22, 28, 34, пр. Людвига Свободы, 26, - до 20:00.