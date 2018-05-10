Где сегодня в Харькове нет воды

10 мая 2018 г. 9:55
23 просмотра

 Сегодня в части домов харьковчан нескольких районов города в связи с ремонтными работами временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

Киевский район: ул. Семена Ковпака (ч/с); ул. Багалия, 5 (п. №2, стояк); ул. Валентиновская (Блюхера), 11 (п. №4, стояк); ул. Ярослава Мудрого, 6/8(стояк); ул. Гвардейцев Широнинцев, 92 (п. №1, стояк) до 20:00 10.05.18 г.

Московский район: ул. Сомовская, 37/39 (стояк); пр. Тракторостроителей, 63 (п. №1, стояк) до 20:00 10.05.18 г.

Новобаварский район: пер. Баварский, 9 (п. №3, стояк) до 20:00 10.05.18 г.

Основянский район: ул. Валдайская, 24-а (п. №2, стояк) до 20:00 10.05.18 г.

Шевченковский район: ул. Клочковская, 16 до 20:00 10.05.18 г.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Виїзне оформлення закордонного паспорта в Харкові. Держава сама їде до Вас! "Паспортний сервіс" , тел. 050-338-91-07                          Для работы на летний период на Черноморском побережье требуется суши – повар с опытом работы. Т.0954022572, т. 0980969254 Светлана                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.