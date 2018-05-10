Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня в части домов харьковчан нескольких районов города в связи с ремонтными работами временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

Киевский район: ул. Семена Ковпака (ч/с); ул. Багалия, 5 (п. №2, стояк); ул. Валентиновская (Блюхера), 11 (п. №4, стояк); ул. Ярослава Мудрого, 6/8(стояк); ул. Гвардейцев Широнинцев, 92 (п. №1, стояк) до 20:00 10.05.18 г.

Московский район: ул. Сомовская, 37/39 (стояк); пр. Тракторостроителей, 63 (п. №1, стояк) до 20:00 10.05.18 г.

Новобаварский район: пер. Баварский, 9 (п. №3, стояк) до 20:00 10.05.18 г.

Основянский район: ул. Валдайская, 24-а (п. №2, стояк) до 20:00 10.05.18 г.

Шевченковский район: ул. Клочковская, 16 до 20:00 10.05.18 г.